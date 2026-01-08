Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3068003
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ

  IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿਤਿਆ ਸਾਗਰ (21) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ.ਟੈਕ (ਸਿਵਿਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਜੈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਿਤਿਆ ਪਹਿਲ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:55 PM IST

Trending Photos

IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ

Ropar News:  IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿਤਿਆ ਸਾਗਰ (21) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ.ਟੈਕ (ਸਿਵਿਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਜੈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਿਤਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਉਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੈਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਨੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮਗਰੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

IIT Roparropar newspunjabi news

Trending news

IIT Ropar
IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ
IAS
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ! ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Punjab cabinet reshuffle
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਭਾਗ
Nahan news
मारपीट के बाद 24 वर्षीय युवक की मौत; SP सिरमौर से मिले लोग, कड़ी कार्रवाई की मांग
AgriStack Portal Registration
किसानों के लिए बड़ी खबर! पंजीकरण नहीं कराया तो नहीं मिलेगा किसी कृषि योजनाओं का लाभ
British
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
VB-GRAM-G Yojana
बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने गिनाए 125 दिन रोजगार गारंटी योजना के फायदे
banks merge
ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਲੇਵੇਂ?
Tejinderpal Singh Sandhu
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
himachal congress news
शिमला में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक