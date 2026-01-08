IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ

Trending Photos
Ropar News: IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿਤਿਆ ਸਾਗਰ (21) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ.ਟੈਕ (ਸਿਵਿਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਜੈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਿਤਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਉਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੈਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਨੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮਗਰੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।