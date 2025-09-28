Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2939709
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਤੇ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ

ਢਕੋਲੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਰਮੁੱਛਲਾ ਸਥਿਤ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਤੇ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ

Zirakpur News: ਢਕੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿਰਮੂਛਲਾ ਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ (ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ) - ਜੋ ਟਿੱਪਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਅਤੇ ਅਰੁਣ (ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਾਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ) - ਜੇਸੀਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Illegal miningzirakpur newsPunjab news

Trending news

India Vs Pakistan Final
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਅੱਜ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਸਤੰਬਰ 2025
jalandhar news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ
Gurdaspur News
1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ-ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ
Ajnala news
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
Seer Utsav
2 और 3 अक्टूबर को आयोजित होगा सीर उत्सव, 'रन, वॉक और टॉक अगेंस्ट चिट्टा' रहेगा संदेश
Rajvir Jawanda Accident
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ; ਫੋਰਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ
nurses strike news
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ; ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
fazilka news
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 100 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ
Harjit Kaur Deport News
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ
;