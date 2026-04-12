ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ! 'ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ' ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Immigration Fraud: ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ "ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ" ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Zirakpur News: ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ (ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਕੋਟਾਹਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ) ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਉਰਫ਼ ਪੰਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ।
ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
"ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ" ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ" ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।