ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼

Kirpan Controversy in Manipur: ਮਣਿਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਾਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Trending Photos
Kirpan Controversy in Manipur: ਮਣਿਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੀਗਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰੂਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਗਾਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।