Barnala News: ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Jan 05, 2026, 12:16 PM IST

Barnala News (ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵਧਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀ ਠੰਢ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

 

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

