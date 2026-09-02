/ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ

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Jalandhar Travel Agent Fraud News: ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਚਆਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਚਆਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ₹5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਨਕਦੀ, 67 ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਓਲਡ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੁਏਅਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਟਾਜ਼ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।