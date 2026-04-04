ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ; 42.45 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:02 PM IST

Khanna News: ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਖੰਨਾ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਉਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਵੀਰ ਉਰਫ਼ ਬੰਟੀ ਗੁੱਜਰ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 42,45,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ, 6,17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ 28,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਪਾਇਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 145 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 28,100 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਟੀ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।

Trending news

Khanna News
ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ
PRTC employees health scheme
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ
hamirpur news
हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर पर बवाल! देहनी में धरना, 3 जिलों में ट्रैफिक प्रभावित
Congress leader murder case
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
hamirpur news
हमीरपुर में व्यास नदी से 42 गांवों तक पहुंचेगा पानी, 10 हजार लोगों को मिलेगा फायदा
Amritsar Hospital News
10 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ! ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
world health day 2026
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ 2026: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ
Gold silver price
ਸੋਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ! ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਸਤ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਰ
Fazilka Rain
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 700 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੇਟ
Himachal Weather
हिमाचल में अप्रैल में भी बर्फबारी: ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल, 9 अप्रैल तक अलर्ट