Sangrur News: ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਕਮਰੇ; ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ

Sangrur News: ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Trending Photos
Sangrur News: ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਤੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਖਿਲਾਫ ਮਕਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Navdeep Jalbera News: ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ