Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3006462
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Sangrur News: ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਕਮਰੇ; ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ

Sangrur News: ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:16 PM IST

Trending Photos

Sangrur News: ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਕਮਰੇ; ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ

Sangrur News: ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਤੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਖਿਲਾਫ ਮਕਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Navdeep Jalbera News: ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

TAGS

sangrur newsLehra Newspunjabi news

Trending news

jalandhar news
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ
amritsar news
ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਛੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
amritsar news
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
SGPC News
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ
Woman falls in love with AI
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, 32 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ
Phagwara ED Raid
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ
india vs south africa 1st test
ਭਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ
child development department
लवी मेले में बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी से गूंजा महिला सशक्तिकरण का संदेश
Public Holiday in punjab
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
Navdeep Jalbera News
ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ