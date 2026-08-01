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ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉਤੇ ਵਜਾਏ ਪਟਾਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਚਾਲਾਨ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 01, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:10 PM IST
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉਤੇ ਵਜਾਏ ਪਟਾਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਚਾਲਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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