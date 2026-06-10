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ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ

Sunam News: ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮਗਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 10, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:06 AM IST
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ
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