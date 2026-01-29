ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ Marbella ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ...

Advertisement
Income Tax Raid On Marbella Group: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Marbella ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:13 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Marbella ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Marbella ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ Marbella ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-15 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

