Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2963255
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Ludhiana dengue cases: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਖੁਲੇ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:31 PM IST

Trending Photos

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Ludhiana dengue cases: ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ।

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਡੇਂਗੂ ਹੋਟ ਸਪੋਟ ਹਨ: ਮਨੂੰਪੁਰ, ਖੰਨਾ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਹੰਬੜਾ ਅਤੇ ਬਦੋਵਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਖੁਲੇ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ। ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਧੀਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGS

Ludhiana dengue caseshealth departmentpunjabi news

Trending news

Phulkari Mahila Sangathan
ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
UP youth help
ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 550 ਕਿਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ
Dasuha road accident
ਦਸੂਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਮੌਤ; ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
CM Bhagwant Mann
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ- CM ਮਾਨ
Solan News
आम आदमी पार्टी की महिला नेत्रियों ने BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से मांगा इस्तीफे
diwali 2025
दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने को तैयार फायर विभाग 22 अक्तूबर तक छुट्टियां रद्द
Shimla News
CM सुक्खू ने 17 ई-टैक्सियों को दिखाई हरी झंडी, बोले—HRTC में रेटिनलाइज़ेशन की जरूरत
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
pathankot news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ 30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ