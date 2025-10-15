ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Ludhiana dengue cases: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਖੁਲੇ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ।
Ludhiana dengue cases: ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਡੇਂਗੂ ਹੋਟ ਸਪੋਟ ਹਨ: ਮਨੂੰਪੁਰ, ਖੰਨਾ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਹੰਬੜਾ ਅਤੇ ਬਦੋਵਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਰਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਖੁਲੇ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ। ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਧੀਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।