ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਅ?

LPG Price 1 October: ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਨੀਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1684 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ 1547 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:53 AM IST

LPG Price 1 October: ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਐਲਪੀਜੀ (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1,595.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 1,580 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 15.50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਨੀਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1684 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ 1547 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ 1531.50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 15.50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 1754 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1738 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ, 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 853 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 852.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 890.50 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 985.5 ਰੁਪਏ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 969 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ 890.5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 951 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18.5 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ।

25 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਲਈ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 103.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਉੱਜਵਲਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 106 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ₹2,050 ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

