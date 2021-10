ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀ ਤਲਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਨਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।

‘You’re apprehension I’ll damage @INCIndia interests in Punjab. Fact is @harishrawatcmuk ji, the party has damaged its own interests by not trusting me and giving @INCPunjab into the hands of an unstable person like @sherryontopp who’s only loyal to himself’: @capt_amarinder 4/4

