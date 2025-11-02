IND vs SA Womens WC Final 2025: ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਣੋ ਪਲੇਇੰਗ 11

Womens World Cup Final 2025: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
IND vs SA Womens WC Final 2025: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ 2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਰਹਿਤ ਟੀਮ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਇੰਗ 11:
ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ)
ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ
ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ
ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ
ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SA ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11:
ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡ (ਕਪਤਾਨ)
ਤਾਜਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ
ਸੁਨੇ ਲੂਸ
ਐਨੇਰੀ ਡੇਰਕਸਨ
ਅਨੇਕੇ ਬੋਸ਼
ਮਾਰੀਜ਼ਾਨ ਕਪ
ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਤਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਯੋਨ
ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ
ਅਯਾਬੋਂਗਾ ਖਾਕਾ
ਨਾਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਬਾ
ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 251 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ - 81/5 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।