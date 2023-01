India population 2023 news: ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

India and China population 2023 news: ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ (WPR) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.417 ਅਰਬ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.412 ਅਰਬ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2050 ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਟਰੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.428 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।

India and China population 2023 news: ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 8.50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8,50,000 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

India and China population 2023 news: 2050 ਤੱਕ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2050 ਤੱਕ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

