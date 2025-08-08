ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ? ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਦੇ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੌਦੇ ਉਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

Boeing Jet Deal: ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Trending Photos
Boeing Jet Deal: ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ..
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਧੂ ਬੋਇੰਗ P-8I ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ $2.42 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ।
ਸੌਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਇੰਗ 787 8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 33 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਪੁਰਾਣੇ 787 8 ਅਤੇ 7 ਨਵੇਂ 787 9 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।