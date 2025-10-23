ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

Power bank regulations: ਡੀਜੀਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
Power bank regulations: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਮਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਵਾਟ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੁਝਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਟ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਥਰਮਲ ਰਨਅਵੇ' (ਜਿਸ ਵਿੱਚ) ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ USB ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।