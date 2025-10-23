Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2972625
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

Power bank regulations: ਡੀਜੀਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:40 PM IST

Trending Photos

ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

Power bank regulations:  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਮਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਵਾਟ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੁਝਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਟ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਥਰਮਲ ਰਨਅਵੇ' (ਜਿਸ ਵਿੱਚ) ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ USB ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

TAGS

Power bank regulationsDGCA Indiaairline safety

Trending news

Kullu News
दिवाली पर भी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई जारी, सरकार के खिलाफ फूटा रोष
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Harjot Bains
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ
naresh chauhan
मुख्यमंत्री को ‘कार्टून’ कहने पर सुधीर शर्मा पर नरेश चौहान का पलटवार
Naveen Chaturvedi
ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
morinda news
ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Jashanpreet Singh
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
Punjab Kings
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸਾਇਰਾਜ ਬਹੂਤੁਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਪਿਨ ਬੌਲਿੰਗ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
Bihar Assembly elections
ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਉਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ
Kais Dhar Eco Trail
कुल्लू में तीन माह से बंद पड़ी काइस धार ईको ट्रेल, सड़क खराब होने से लोग परेशान