/ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬਾਹਰ

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India squad West Indies Series: ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਨੀ ਕੱਪ ਲਈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ROI) ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਮਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਨਡੇ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕੀਬ ਨਬੀਸ਼ਾ ਨਬੀਸ, ਯਾਕੀਬ ਨਬੀਸ਼ਾਹ।
ਭਾਰਤ ਦੀ T20I ਟੀਮ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸਿੰਗਟਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਧੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
27 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) – ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ – ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ – ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ
30 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) – ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ – ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ – ਗੁਹਾਟੀ
3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) – ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ – ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ – ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼
6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ) – ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ – ਲਖਨਊ
9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) – ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ – ਰਾਂਚੀ
11 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) – ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ – ਇੰਦੌਰ
14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ) – ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ – ਹੈਦਰਾਬਾਦ
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) – ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ – ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ - ਬੰਗਲੁਰੂ
ਕੁੱਲ ਮੈਚ: 3 ਵਨਡੇ + 5 ਟੀ-20ਆਈ (ਕੁੱਲ 8 ਮੈਚ)
ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਾਪਾਨ ਟੀ-20ਆਈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਟੀ-20ਆਈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ।
ਜਾਪਾਨ ਟੀ-20ਆਈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ।