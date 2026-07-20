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ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ

Delhi Kisan Rally: ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 20, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:45 PM IST
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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