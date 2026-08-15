/ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੇਲਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਆਗਾਜ਼

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Hockey World Cup 2026 News: ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 264 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਗੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਗਰਮ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ’ਤੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਗੈਰੇਥ ਫਰਲੌਂਗ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗ-ਫਲਿਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਡਿਫੈਂਡਰ ਯਸ਼ਦੀਪ ਸਿਵਾਚ ਲਈ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪੀ.ਆਰ. ਸ੍ਰੀਜੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਜੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਰਨਕੇਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਐਚਐਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।