ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

Ludhiana Farmer Protest News: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਣਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:29 PM IST

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

Ludhiana Farmer Protest News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੋਸ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ–ਖਨੋਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਆਕਰਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

27 ਨਵੰਬਰ- ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਣਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

5 ਦਸੰਬਰ-ਪਹਿਲਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

17–18 ਦਸੰਬਰ- ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ—

19 ਦਸੰਬਰ- ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਆੰਦੋਲਨ

19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

10 ਦਸੰਬਰ- ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ—ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆੰਦੋਲਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਿ, "ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚ-ਬਾਟ—ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

 

