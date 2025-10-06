ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

Indian motel owner Murder In America: ਮੋਟਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਈਸਟ ਹਿਲਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Indian motel owner Murder In America: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਏਹਗਾਬਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 51 ਸਾਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਰੌਬਿਨਸਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਟਸਬਰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, 37 ਸਾਲਾ ਸਟੈਨਲੀ ਯੂਜੀਨ ਵੈਸਟ ਨੇ। ਸਟੈਨਲੀ ਮੋਟਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼, ਜਿਸਨੇ ਝਗੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਨਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਦੋਸਤ?" ਫਿਰ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੋਟਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 50 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਨਾਗਮੱਲਈਆ ਦਾ ਡੱਲਾਸ ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਨਲੀ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਪੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਟੈਨਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੇਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਡਿਕ ਕਰਨਿਕ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਂ ਦੋਸਤ?
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਏਹਗਬਾਨ ਮੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਸਟੈਨਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਟੈਨਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਂ ਦੋਸਤ?"
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੈਨਲੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।" ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੈਨਲੀ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਯੂ-ਹਾਲ ਵੈਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਮੋਟਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਈਸਟ ਹਿਲਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਨਲੀ ਯੂਜੀਨ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।