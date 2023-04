Indian Railways Snatching News: ਰੇਲਗੱਡੀ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Indian Railways Snatching News: ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਲਈ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗੋਆ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟਰੇਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੇਨ ਅੰਬਾਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਰਾਮਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਚ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

