ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇੰਡਿਗੋ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

IndiGo Flight Cancellations:  ਇੰਡਿਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:25 PM IST

IndiGo Flight Cancellations: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇੰਡਿਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫੰਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪੂਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹਰਕਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਣੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਡਿਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲੈਣੀ ਪਈ।”

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਤਸਦੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਿਗੋ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਡਾਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੀਏ।”

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਿਗੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਏ।

