ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ

Sri Muktsar Sahib News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:53 PM IST

Sri Muktsar Sahib News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਏਕਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਬਾਂਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨ ਟਰਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਜੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨ ਟਰਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Trending news

Sri Muktsar Sahib news
ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ
kotkapura news
ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Bilaspur News
हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा करने के फैसले पर विरोध, लोगों ने जताई नाराजगी
Swiggy Platform Fee Hike
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਵਿਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
bathinda news
ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ
Ranjit Singh Dhadrianwale Defamation Case
ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
PF transfer
EPFO ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ
Asian Hockey Championship
ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ MOU ਸਾਈਨ
Kullu News
कुल्लू में TB का अलर्ट! 1430 मरीज, 100 दिन का बड़ा अभियान शुरू—गांव-गांव स्क्रीनिंग
Bajakhana Police
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ; ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼