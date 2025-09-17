‘ਇੰਸਟਾ ਕੁਈਨ’ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾਖ਼ਲ
‘ਇੰਸਟਾ ਕੁਈਨ’ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾਖ਼ਲ

Insta Queen Amandeep Kaur: ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:33 PM IST

‘ਇੰਸਟਾ ਕੁਈਨ’ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾਖ਼ਲ

Insta Queen Amandeep Kaur: ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਇੰਸਟਾ ਕੁਈਨ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

