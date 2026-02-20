Advertisement
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ

Khanna News: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Ravinder Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:42 PM IST

Khanna News: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ₹78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰ) ਰਾਹੀਂ 53 ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ (ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਖਾਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹43,54,771 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹785,15,876 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਸਨੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ - ਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਜਾਂ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ - ਆਲੀਆ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਕੇਹਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਲਨ ਰਾਏ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 28 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 2, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮਲਨ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਧਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਅਲੀ ਨਾਮਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸਰ ਅਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹330,071,721 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹741,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਦੇ 6 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹169,200 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਗਪਿਨ ਆਲੀਆ ਅਹਿਮਦ ਦੇ 12 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹417,400 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 129 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਮਿਤ ਦੇ 10 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹160,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 32 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ₹78 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 31 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ NCR ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

