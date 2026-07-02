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ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼; ਐਸਆਈਟੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ

Behbal Kalan Firing Investigation: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 02, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:17 AM IST
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼; ਐਸਆਈਟੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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