/ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਉਲਝਾਈ-ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ

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Amarjit Singh Chawla Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਲਾਇੰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 47 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਉੱਕਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ?
ਸਵਾਲ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਬੀ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਕ ਐਨਆਰਆਈ ਬੀਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਉਕਤ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਫਰਜੀ ਕਾਗਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਨ ਕਰਦਾ ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਗੂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਗੂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 251 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਬਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ।