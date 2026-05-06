Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3206646
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ

IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 06, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ

IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। 167.31 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 'ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਮਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 100 ਅਤੇ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 103-103 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁੱਲ 206 ਦੌੜਾਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 196 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 175 ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 193 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 132 ਅਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ।

TAGS

IPL 2026Sanju SamsonVirat Kohli

Trending news

Giorgia Meloni Deepfake Photo
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੀਪਫੇਕ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ; ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
Shiromani Akali Dal Punar Surjit
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Jalandhar BSF Blast
ਜਲੰਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ; ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
Friendly policing
अब शिमला से आगे मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज तक दिखेगी दोस्ताना पुलिसिंग
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ;ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
amritsar blast
ਖਾਸਾ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ; ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਈ 2026
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਕੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ NRI ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਗਵਾ, ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ—1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ
Satinder Sartaaj
ਮੇਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ-ਭਾਰੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ