ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ

IPL 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। 167.31 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 'ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਮਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 100 ਅਤੇ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 103-103 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁੱਲ 206 ਦੌੜਾਂ।
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 196 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 175 ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 193 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 132 ਅਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ।