ਇਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

Iran Israel War Impact: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Iran Israel War Impact: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਬਿਕਰਮ ਝਬਾਲ(Bikram Jhabal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਕੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।