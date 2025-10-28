Advertisement
Kangana Ranaut: ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ? ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Sher Singh on Kangana Ranaut : ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:10 AM IST

Kangana Ranaut (ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਗਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

