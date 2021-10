ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ All Is Well ?

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ।ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਡੱਟਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ"

Punjab must come back to its real issues that concern every punjabi and our future generations … How will we counter the financial emergency that stares upon us ? I will stick to the real issues and not let them take a backseat ! 1/3

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 24, 2021