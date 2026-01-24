ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ-ਬੱਲੀਏਵਾਲ

Pritpal Singh Baliawal: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
Pritpal Singh Baliawal: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਵਰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਪਰ 3 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। 1984 ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ 1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਮੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ—ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।