ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
Teacher Promotion Rules: ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2001 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:32 PM IST

Teacher Promotion Rules: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੜੇਗਾ।

