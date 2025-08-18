Mohali News: ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
Mohali News: ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:41 PM IST

Mohali News: ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ। ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀਡਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੜ ਦੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

