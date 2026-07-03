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ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, 'Apsraa 2' ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਇਆ

Jaani Song Controversy: ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਚ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:23 PM IST
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, 'Apsraa 2' ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਇਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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