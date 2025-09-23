Punjab Farmers Union: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

Punjab Farmers Union: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Trending Photos
Punjab Farmers Union: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ।"
"ਜਦੋਂ ਵੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ। ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi News: 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋਗੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurdaspur News: ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਕੇ ਬਿਰਦੀ