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ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ’ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਸਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ; ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

Jagraon News: ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਸਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:03 PM IST
ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ’ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਸਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ; ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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