Jagraon News: ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Jagraon News (ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ): ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਦਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਮਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਐਸਐਮਓ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਮਓ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ SMO ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।