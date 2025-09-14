Jagraon News: ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2921820
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Jagraon News: ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Jagraon News : ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

Jagraon News: ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Jagraon News (ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ): ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਮਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜਦਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਮਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਐਸਐਮਓ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਮਓ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ SMO ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Jagraon NewsJagraon Civil HospitalSMOMLA Sarabjit Kaur Manukepunjabi news

Trending news

Jagraon News
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
barnala news
ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ; ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਨਾਮ
Punjab Flood news
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ: ਮੁੰਡੀਆਂ
rahul gandhi punjab visit
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਲਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ; ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
ropar news
ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਆਰ-ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
amritsar news
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
Mohinder KP Son Passes Away
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ
India vs Pakistan
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Lahaul News
लाहौल की इरीना ठाकुर बनीं ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर
;