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ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਆਟੋ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਟਾਇਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Jagraon News: ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆਟੋਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:18 PM IST
ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਆਟੋ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਟਾਇਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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