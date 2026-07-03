/ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਆਟੋ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਟਾਇਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

राज्य चुनें
Jagraon News(ਹੇਮ ਰਾਜ ਬੱਬਰ): ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸੂਏ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆਟੋਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।