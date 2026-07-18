ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ PSPCL ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ

राज्य चुनें
Jagraon News(ਹੇਮ ਰਾਜ ਬੱਬਰ): ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੌਤੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
'ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ'
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸਕਣ।
ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ
ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।