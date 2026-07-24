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ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

Jagraon Municipal Council News: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:55 PM IST
ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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