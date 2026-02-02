32 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ; ਦਰਦਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ

Jagraon News: ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਪਾਲ ਨਾਲ 32 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟਲਖਪਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Jagraon News: ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਪਾਲ ਨਾਲ 32 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟਲਖਪਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਪਾਲ ਜੌ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, "ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਪਤਨੀ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।" ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ।