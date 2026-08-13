/ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

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Jagtar Singh Hawara Parole: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 81 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ 81 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੱਖ
ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ 2004 ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
21-22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੀ ਰਾਤ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਹਵਾਰਾ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਆਖਰਕਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਵਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1990 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਜਲੂਸ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ
ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ
ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਹਿਮ
ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ—ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ—ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।