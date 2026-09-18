/ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 UAPA ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

राज्य चुनें
Jaggi Johal Bail: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ UAPA ਤਹਿਤ ਦਰਜ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NIA ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। NIA ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ NIA ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੌਹਲ ’ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ KLF ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। NIA ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ UAPA ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੌਹਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੱਤ UAPA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2025 ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ UAPA ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ UAPA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।