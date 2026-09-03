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जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- चार साल बाद भी पूर्व सरकार को कोस रही कांग्रेस

Himachal Monsoon Session News: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के बाद जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर रोजगार, स्वास्थ्य, कर्ज और पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराने को लेकर निशाना साधा.

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 03, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:53 PM IST
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- चार साल बाद भी पूर्व सरकार को कोस रही कांग्रेस

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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