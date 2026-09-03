/जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- चार साल बाद भी पूर्व सरकार को कोस रही कांग्रेस

Himachal Monsoon Session News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दस दिन की विधानसभा बैठक के दौरान विपक्ष ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार की ओर से कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले. रोजगार और स्वास्थ्य से लेकर कर्ज, आपदा के दौरान खनन सामग्री, कानूनों में संशोधन और कथित राजनीतिक बदले की कार्रवाई तक जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा.