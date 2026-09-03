/जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- चार साल बाद भी पूर्व सरकार को कोस रही कांग्रेस

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Himachal Monsoon Session News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दस दिन की विधानसभा बैठक के दौरान विपक्ष ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार की ओर से कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले. रोजगार और स्वास्थ्य से लेकर कर्ज, आपदा के दौरान खनन सामग्री, कानूनों में संशोधन और कथित राजनीतिक बदले की कार्रवाई तक जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा.
वंदे मातरम् विवाद से शुरू हुआ था सत्र
जयराम ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत वंदे मातरम् को लेकर विवाद से हुई थी. उन्होंने मुख्यमंत्री के उस आरोप को भी गलत बताया, जिसमें भाजपा विधायकों पर राष्ट्रगान के अपमान की बात कही गई थी.
ठाकुर के मुताबिक भाजपा ने सदन की रिकॉर्डिंग मांगी थी. रिकॉर्डिंग मिलने के बाद उसका अवलोकन किया गया, लेकिन भाजपा विधायकों की ओर से राष्ट्रगान के अपमान का कोई मामला सामने नहीं आया. इस मुद्दे को लेकर शुरुआती दिनों में सदन में गतिरोध भी रहा. वंदे मातरम् और राष्ट्रगान को लेकर विपक्ष की आपत्ति पहले भी विधानसभा में सामने आ चुकी है.
रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां और पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था.
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार के आंकड़ों में पहले से कार्यरत कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल कर रही है, जबकि सवाल सरकारी नौकरियों का था. उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग के लंबे समय तक बंद रहने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि इतनी सरकारी नौकरियां किस माध्यम से दी गईं. रोजगार को लेकर भाजपा ने विधानसभा के बाहर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है.
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और दवाइयों की कमी है, जबकि सरकार अत्याधुनिक मशीनरी और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है.
उन्होंने कहा कि कई जगह मशीनें और उपकरण तो खरीदे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए जरूरी डॉक्टर और कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं.
‘चार साल बाद भी पूर्व सरकार को कोस रही कांग्रेस’
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए करीब चार साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार अपनी कमियों के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है.
उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार से कोई गलती हुई थी तो जनता ने चुनाव में उसे सत्ता से बाहर कर अपना फैसला सुना दिया. अब मौजूदा सरकार को अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं होती, वहां केंद्र सरकार या पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है. इससे पहले भी ठाकुर करीब चार साल के कार्यकाल को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधते रहे हैं.
बढ़ते कर्ज और कर्मचारी-पेंशनर्स के मुद्दे पर हमला
नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के सत्ता से बाहर होने के समय प्रदेश पर करीब 69,600 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ज बढ़ने के बावजूद विकास कार्य प्रभावित हैं और कर्मचारी तथा पेंशनर्स समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारी-पेंशनर्स की लंबित देनदारियों को लेकर ठाकुर पहले भी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं.
आपदा के बाद मलबे और खनन सामग्री का मुद्दा
जयराम ठाकुर ने आपदा के दौरान व्यास नदी में आए मलबे और उसमें मौजूद खनन सामग्री के कथित अवैध उठान का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सामग्री को अवैध तरीके से निकालकर बेचने से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.
उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के जवाबों में स्पष्टता नहीं दिखाई दी और विभागों के बीच समन्वय की कमी नजर आई.
स्टांप ड्यूटी और पंचायती राज संशोधन पर सवाल
जयराम ठाकुर ने विधानसभा में पारित स्टांप ड्यूटी और पंचायती राज से जुड़े विधेयकों पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टांप ड्यूटी से जुड़े विधेयक में कई संशोधन किए गए हैं और पंजीकरण सहित विभिन्न शुल्क बढ़ाए गए हैं.
पंचायती राज से जुड़े संशोधन पर उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अतिक्रमण की सजा का असर उसके परिवार की बहू तक पहुंचाना उचित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि इन प्रावधानों को आने वाले समय में कानूनी चुनौती मिल सकती है.
विजिलेंस जांच को लेकर सरकार पर लगाया बदले की भावना का आरोप
जयराम ठाकुर ने एक विधायक से विजिलेंस की पूछताछ को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो राजनीतिक दृष्टि से शुरू की गई जांचों की भी समीक्षा करवाई जाएगी. साथ ही कानून के खिलाफ काम करने वाले अधिकारियों या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही.
जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा के भीतर जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाया है और अब इन मुद्दों को सदन के बाहर भी जनता के बीच ले जाया जाएगा.