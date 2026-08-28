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600 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, CIA ਜੈਤੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

Jaito CIA Staff News: CIA ਸਟਾਫ ਜੈਤੋ ਨੇ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 5,100 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:50 PM IST
600 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, CIA ਜੈਤੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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