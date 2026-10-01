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ਜੈਤੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਗੈਂਗ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Robbery Gang: ਜੈਤੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ, ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 01, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 04:05 PM IST
ਜੈਤੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਗੈਂਗ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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